إصابة حارس الأهلي ضد أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تعرض الحارس محمد الربيعي لإصابة خلال مباراة فريقه الأهلي ضد أبها المقامة الآن، ليُغادر الملعب مصابًا خلال أحداث الشوط الثاني.

إصابة محمد الربيعي:

ولم يستطع محمد الربيعي استكمال مباراة الأهلي ضد أبها اليوم، بعد تعرضه لإصابة قوية، ليُشارك حارس المرمى ياسر المسيليم بدلًا منه عند الدقيقة 73.

وأصبح المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش في ورطة، بعد إصابة محمد الربيعي، في ظل غياب الحارس الأساسي محمد العويس بسبب إيقافه مباراتين من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان محمد العويس قد دخل في تلاسن وخلاف مع مسؤولي القادسية بعد مباراة الفريقين الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حاول حارس الأهلي القفز على المدرج من أجل التشاجر مع خالد المرشود.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الأهلي ضد أبها الآن، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة إلى تقدم الراقي بهدفين دون رد.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما يقع أبها في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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