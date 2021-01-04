إعطاء الأكسجين للأمهات أثناء الولادة تدخل غير ضروري في معظم الحالات

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

زعمت دراسة جديدة أن إعطاء الأكسجين للأمهات أثناء الولادة يعتبر تدخلًا غير ضروري في معظم الحالات.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، هذه الممارسة هي عنصر أساسي من المخاض المستمر منذ عقود لمنع الطفل من المعاناة من نقص الأكسجين الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، بما في ذلك تلف الدماغ، وإذا تم الكشف عن دقات قلب غير طبيعية للجنين، يتم إعطاء الأم الأكسجين.

وركز الباحثون الأمريكيون على الفوائد المحتملة لهذه الممارسة لمعرفة ما إذا كان يمكن تقليل تكلفة الولادة في البلاد.

فائدة الأكسجين:

وقالت الدكتورة نانديني راغورمان، مؤلفة الدراسة الأولى في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس: “إنها ممارسة شائعة لأن الفكرة هي أنه من خلال إعطاء الأكسجين للأم، فإننا نزيد من نقل الأكسجين إلى الطفل”.

ومع ذلك، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأكسجين ليس مفيدًا في هذه الحالات، وأنه يمكن إيقاف هذه الممارسة بأمان للعديد من النساء.

وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بإعطاء الأكسجين للأم التي تلد طفلًا يعاني من ضربات قلب غير طبيعية.

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