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إغلاق محطات الوقود على طريق القيصومة لعدم التزام ملاكها

إغلاق محطات الوقود على طريق القيصومة لعدم التزام ملاكها

2021/01/07
الساعة 12:26 صباحًا
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إغلاق محطات الوقود على طريق القيصومة لعدم التزام ملاكها
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يشهد طريق القيصومة حفر الباطن خلوًّا من محطات الوقود، بعد أن تم إغلاقها من قبل أمانة حفر الباطن، حيث يضطر المسافرون على الطريق الدولي الدخول إلى مدينة القيصومة أو مواصلة السير حتى الوصول إلى حفر الباطن.

المواطن” تواصلت مع متحدث الأمانة، علي المطيري، وأوضح أن الإغلاق يأتي ضمن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة والمتضمن إعطاء مهلة لملاك محطات الوقود القائمة بالحصول على شهادة تأهيل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود وفقًا للمعايير أو تشغيل محطة الوقود من قبل أحد الشركات المؤهلة.

وأضاف المطيري أن إغلاق المحطات على طريق القيصومة يأتي بعد انتهاء المهلة المحددة في حال لم يتم الالتزام.

يذكر أن مدينة القيصومة تستضيف الخميس والجمعة المقبلة مرحلتين من رالي داكار العالمي، إلا أن الطريق الذي يقع عليه فعاليات الرالي خالٍ تمامًا من الخدمات.

 

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