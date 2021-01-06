إنفانتينو: الفيفا منبهر بما تفعله السعودية وسنرى ثماره مستقبلًا

المواطن - محمد سمعه

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على انبهاره بما تفعله السعودية في مجال كرة القدم، مضيفًا أن الفيفا سيرى ثمار ما تفعله المملكة من رؤية واستراتيجية واضحة خلال السنوات القليلة المقبلة.

كلمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو . #واس_رياضي pic.twitter.com/wSr3XGpsRQ — واس الرياضي (@SPA_Spor) January 6, 2021

وتحدث رئيس الفيفا أثناء زيارته لمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: ” حقيقة أنا منبهر بما تفعله السعودية في مجال كرة القدم وسعيد بـ منشآت الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنهم محترفون وأعلم تمامًا أن المملكة أمة تعشق كرة القدم”.

إنفانتينو يُشيد بالرؤية والاستراتيجية السعودية

وأضاف رئيس الفيفا: “بالطبع الفيفا سيرى ثمار ما تفعله السعودية خلال السنوات المقبلة بسبب الرؤية والاستراتيجية التي يسيرون عليها، ويجدر بي الثناء على جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكامل الفريق الذي يقوم بعمل رائع”.

وتابع رئيس الفيفا: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس فخورًا وحسب بحضوره هنا إلى السعودية، ولكنه فخور أيضًا بالمشاركة في المرحلة المقبلة”.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد القدم في استقبال إنفانتينو

وكان قد وصل إلى العاصمة الرياض، ظهر اليوم، واستقبله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وجاء اجتماع رئيس الفيفا بحكام النخبة الدوليين بحضور مدير دائرة التحكيم، مانويل نافارو، كما اطلع على خطة تطوير الحكم المحلي خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”.

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