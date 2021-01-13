إيقاف محمد العويس مباراتين وتغريمه 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد حارس النادي الأهلي، محمد العويس ومسؤولين في القادسية.

الانضباط توقف محمد العويس وتغريمه

وأشارت الانضباط في بيانها، أن محمد العويس حاول الاعتداء بعد نهاية مباراة الأهلي ضد القادسية على مسؤول من الفريق المنافس، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء الوارد للجنة، حيث ثبت مخالفته للمادة (48-2-2).

وقررت لجنة الانضباط إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع 20 ألف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وكان محمد العويس قد دخل في تلاسن وخلاف مع مسؤولي القادسية بعد مباراة الفريقين الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حاول حارس الأهلي القفز على المدرج من أجل التشاجر مع خالد المرشود.

معاقبة مسؤولو القادسية

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف مسؤول نادي القادسية، محمد الصالح بالإساءة للاعب من الأهلي، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المباراة، كما تم إلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال.

وأوقفت اللجنة مسؤول نادي القادسية، خالد المرشود 3 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال، لقيامه بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على لاعب من الأهلي، وفقًا لتقرير مراقب المباراة الوارد، وحيث رأت اللجنة تشديد العقوبة وفقًا للمادة (39-4).

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