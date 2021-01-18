استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة بعد انخفاض سرعة الرياح

المواطن - جدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي، بعد انخفاض سرعة الرياح.

إيقاف حركة الملاحة:

وكانت الإمارة قد أعلنت قبل ساعات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.

نجاحات ميناء جدة:

جدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي حقق خلال عام 2020، ارتفاعًا لافتًا في أعداد حاويات المسافنة بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 12%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنافسية.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة في نشاط المسافنة، التي تُعد قيمة مضافة للاقتصاد، ومن الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشيًا مع طموح المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، تأكيدًا لكفاءة الأداء اللوجستي والتشغيلي، وكفاءة سلاسل الإمداد بميناء جدة الإسلامي.

ميناء جدة:

ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الإستراتيجي عبر وقوعه على ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد على 13% من حجم التجارة البحرية الدولية، بوصفه حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث “آسيا، وأوروبا، وإفريقيا”، ويُعد الميناء كذلك الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة “حاويات المسافنة”؛ نظرًا لتكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة به، وسهولة الإجراءات في مجال فسح الحاويات والبضائع في فترة قياسية، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.

شارك الخبر