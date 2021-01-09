استشاري لـ”المواطن”: لقاح كورونا لا يتعارض مع علاج السكري

المواطن- محمد داوود - جدة

دعا أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري بضرورة الحرص على أخذ لقاح كورونا ، مبيناً لـ”المواطن” ، أن التطعيم لا يتعارض مع علاجات مريض السكري ، بل يساعد التطعيم – بإذن الله – في منحهم الوقاية اللازمة.

تطبيق الاشتراطات الصحية

وأكد البروفيسور الأغا ، على ضرورة حرص مريض السكري على التغذية الصحية ، والنوم الصحي ، وتجنب التوتر والقلق ، والأهم من كل ذلك الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية وأهمها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي وتعقيم اليدين سواء تم أخذ تطعيم كورونا أو لا.

التسجيل عبر تطبيق صحتي

وكانت وزارة الصحة قد وجهت نصيحة هامة إلى مرضى السكري، مشددةً على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إن مرضى السكري معرضون للإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بفيروس كورونا، موضحةً أن اللقاحات المتوفرة حاليًّا هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع حدوث ذلك، ولحماية المرضى وعائلاتهم- بإذن الله.

لقاح كورونا حماية للأسرة والمجتمع

وأوضحت الصحة، في وقت سابق، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا، داعية إلى التسجيل الفوري حمايةً للأسرة والمجتمع.

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق صحتي، ثم اختيار لقاح كورونا لملء نموذج الطلب، وبعدها تحديد المستفيد من اللقاح ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة سجل الآن.

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