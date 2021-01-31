استشاري نفسي لـ”المواطن”: تتويج الهلال إعلاميًا وراء خسارته

المواطن - محمد داوود - جدة

أرجع الاستشاري النفسي الدكتور محمد الغامدي أسباب خسارة الهلال في كأس السوبر يوم أمس إلى التضخيم الإعلامي والتقليل من شأن الفريق النصراوي واستغلال الإعلام الحديث عن التخبطات التي يعيشها النادي.

اللعب بجدارة والفوز

وشدد الدكتور محمد الغامدي خلال تصريحاته لـ”المواطن“، على أن كل هذه الأمور لم تؤثر على النصر الذي واجه غريمه نادي الهلال بكل شجاعة واستطاع تجاوز الـ٩٠ دقيقة باحترافية.

وتابع قائلًا: “ما يحدث نفسيًا في كثير من الأحيان أن اعتقاد الفريق القوي بأنه سيجتاز المباراة بكل سهولة، وخصوصًا أن الفريق المنافس يعيش الكثير من المشاكل، وبالتالي فإنه يستطيع تجاوز المباراة بكل ثقة، ولكن ما يحدث أن جميع أوراق الثقة تتبعثر، ويستطيع الفريق المنافس اللعب بجدارة والفوز وهذا ما حدث مع النصر“.

تتويج الهلال إعلاميًا

وأضاف الدكتور الغامدي: “إذا نظرنا إلى المستوى الفني للفريقين نجد أن كفتهما متعادلتان، ولكن أحسن مدرب النصر في التغيرات التي أجراها واستغلال الثغرات وهو ما ترتب عليه تسجيل ثلاثة أهداف مستحقة للنصر”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “فخلاصة القول، أن النصر دخل هذه المباراة بكل ثقة ولم يلتفت إلى القيل والقال أو ما كتب عنه في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول الكثير من مشجعي الفرق الأخرى التقليل من شأن النصر وتتويج الهلال إعلاميًا، ولكن النصر أثبت عكس ذلك بأنه فريق لا يعترف بالمستحيل”.

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