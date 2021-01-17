استشاري يحذر من تناول حبوب فيتامين C لمواجهة البرد

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور عبدالرحمن حسين، من تناول فيتامين C على هيئة حبوب مكملات بدافع تقوية المناعة في موسم الشتاء لتفادي التعرض للأنفلونزا ونزلات البرد في موسم الشتاء، إذ إن هناك جرعات محددة يحتاجها الجسم وفي حال زيادتها فإن الأمر قد يؤثر على الشخص من خلال آلام في المعدة، إسهال، انتفاخ.

وبين أن فيتامين سي يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على استخدام الحديد الذي يحصل عليه الفرد من الطعام، كما يعتبر مضاد للأكسدة ويساعد على حماية خلايا الجسم من التلف.

تناول الأطعمة الغنية بـ فيتامين C

وقال في تصريحات لـ” المواطن“، من الأفضل تناول الأطعمة الطازجة التي تشتمل على عنصر فيتامين سي مثل البرتقال، الفلفل الأحمر، الكيوي، الفراولة، البروكلي، الكانتالوب، الطماطم، البطاطس، الكرنب، القرنبيط، الهليون، أوراق اللفت، الملفوف الأحمر، الجوافة، البقدونس، الزعتر، الباباي، الليمون، الجريب فروت (وردي أو أحمر)، الكليمنتين، الشمام، المانجو، ففيتامين C يعتبر أساسي في النظام الغذائي اليومي للفرد، لتحسين أداء الجسم، ووظيفة الجهاز الدوري.

إبطاء عملية الشيخوخة

ولفت إلى أن فيتامين C له فوائد طبية عديدة إذ إنه يقي من مرض السرطان، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإبطاء عملية الشيخوخة، ويساعد على امتصاص الحديد والكالسيوم، ويساعد في تعزيز نظام المناعة، ويقلل مستويات التوتر.

أعراض نقص فيتامين سي

واختتم الدكتور حسين بقوله: ” نقص فيتامين سي يؤدي إلى الضعف العام، وفقر الدم، وأمراض اللثة، ومشاكل الجلد، لأن فيتامين C ضروري لصنع الكولاجين، وهو مكون مهم في الأنسجة الضامة كما ينتج مرض الأسقربوط بسبب نقص فيتامين C.

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