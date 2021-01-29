استشاري يكشف الأكثر قلقًا بين الهلال والنصر

المواطن - محمد داوود - جدة

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور محمد مؤمنة لـ”المواطن“، أن مباراة السوبر السعودي التي تجمع النصر ضد الهلال، مساء يوم غد السبت، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، تمثل منعطفًا جديدًا وفاصلًا في تحديد الفائز بالكأس؛ إذ سيكون اللقاء مثيرًا ومشحونًا من الناحية النفسية، خصوصًا النصر الذي سيكون في حالة قلق أكثر؛ لأنه مطالب بالفوز لترضية الجمهور بعد النتائج غير المرضية الأخيرة والمشاكل والتخبطات الإدارية التي يشهدها النادي، ومن هنا يمكن القول بأن الهلال أكثر استقرارًا من الناحية النفسية، بينما ما زالت أوراق النصر مرتبكة.

انتفاضة منتظرة بين اللاعبين:

وأشار الدكتور مؤمنة أن مفتاح الفوز بيد الفريق الذي يلعب بخطة المدرب ويكون مستعدًّا من الناحية النفسية والبدنية بعيدًا عن التوتر والقلق، مع التأكيد أن مثل هذه المباريات المصيرية تتوقف على النتيجة لنيل الكأس دون اعتبارات فنية أخرى؛ لذا فإنه من المتوقع أن نشهد انتفاضة كبيرة من لاعبي الفريقين لنيل كأس السوبر.

التأهيل النفسي لـ مباراة الهلال والنصر مهم:

وخلص مؤمنة إلى القول: “التوتر قد يبدو واضحًا أيضًا أكثر عند جماهير الفريقين، كما لا يخلو مدربو الفريقين من هذا التوتر والقلق، واللذان سيسعيان بكل قوة لإثبات جدارة الفوز عبر الخطة الموضوعة، مع التأكيد أن التأهيل النفسي واللعب بروح الفريق الواحد أهم مفاتيح الفوز، كما لا ننسى أن الحوافز المشجعة سيكون لها انعكاس إيجابي؛ لكونها من المعنويات المغرية الكبيرة في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على تقديم كل ما لديهم من إمكانيات وقدرات وطاقات إيجابية.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 21 نقطة.

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