استقبال آلاف الشكاوى مرة واحدة وراء إغلاق موقع حماية المستهلك

المواطن - الرياض

كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، عن سبب إغلاق موقع الجمعية المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، بعد ورود آلاف الشكاوى لديهم.

فيديو | #حماية_المستهلك: في سنة استقبلنا قرابة 200 شكوى وبعد تصريح #المياه_الوطنية استقبلنا 8000 شكوى وكاتب يطالب بالشفافية مع المستهلك #الراصد pic.twitter.com/KNv4wu7WRV — الراصد (@alraasd) January 12, 2021

بيان المياه وتجاوب الشركة:

وأوضح اليوسف خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الجمعية عندما اطلعت على ما أثير عن ارتفاع فواتير المياه وأن منها نسبة تقديرية، أصدرت بيانًا وبعد إصداره بـ 8 ساعات تجاوبت معهم شركة المياه الوطنية ووزارة المياه، وتم التنسيق على أن ترصد الجمعية الشكاوى بهذا الخصوص وتقوم بتحويلها وتتولى متابعتها، مشيرًا إلى أنه في عام 2020 كان عدد الشكاوى التي رصدتها الجمعية 280 شكوى، وبعد إعلان البيان ارتفعت الشكاوى إلى 300 خلال يومين فتم وضع رابط خاص بالشكاوى للتسهيل على المستهلكين.

8 آلاف شكوى في ساعات:

وتابع إلى أنهم فوجئوا بورود 8 آلاف شكوى في الساعات الأولى ما أدى لحدوث خلل في الموقع، فقرروا إغلاق رابط الشكاوى حتى لا يزيد الخلل، وقدموا وعدًا للمستهلكين بفتح رابط جديد في أقرب وقت.

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