اعتدال : نجحنا في الرهان على مكافحة التطرف ونعدكم بالمزيد

المواطن - الرياض

جدد مركز اعتدال التأكيد على العمل لمكافحة الأفكار المتطرفة التي تستهدف الشباب والفتيات.

وقال المركز : راهنّا في مكافحتنا للفكر المتطرف على الشباب من الجنسين وربحنا ذلك الرهان، ونجدد التأكيد على استمرارنا في بداية عام 2021، على نفس النهج الذي انطلق عام 2017، وهو ما نؤمن به تمامًا بأن الشباب هم أساس مشروع التعايش ونبذ ورفض الكراهية.

أهداف مركز اعتدال

ويهدف المركز إلى أن يكون المرجع الأول عالميًا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال وذلك من خلال رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

ويهدف مركز اعتدال إلى تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها ومواجهة الفكر المتطرف ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.

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