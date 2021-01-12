اعتماد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة في 2030

المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة عن اعتماد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة في عام 2030 خلال منافسات سباق رالي داكار العالمي.

#داكار_المستقبل بحلول 2030 ستعتمد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة كلياً pic.twitter.com/VJE0yh7hTR — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2021

اعتماد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة:

ونشرت وزارة الرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو عن نشأة رالي داكار منذ عام 1979 وحتى الآن، معلنة اعتماد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة كليًّا في عام 2030.

وتحدث مايك هورن في الفيديو قائلًا: “علينا تغيير الطريقة التي نمارس بها رياضة المحركات، بحلول 2030 ستعتمد فئتا السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة بشكل كلي في رالي داكار“.

داكار السعودية:

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق رالي السعودية 2021 الأسبوع الماضي، وسيستمر حتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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