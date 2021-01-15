الأبطال الأوائل في كل فئة من سباقات رالي داكار السعودية

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار على فعاليات سباق رالي داكار السعودية 2021، اليوم الجمعة، بعد أن بدأ من الثالث حتى الخامس عشر من شهر يناير الجاري.

وكشف حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” الأبطال الأوائل في كل فئة من فئات سباقات الرالي وجائوا كالتالي: “كيفن بينافيديس بطل سباقات الدراجات النارية، مانويل أندوخار بطل سباقات الدراجات النارية الرباعية، ديميتري سونيكوف بطل سباقات الشاحنات، بيتر هانسل بطل سباقات السيارات، فرانشيسكو لوبيز بطل سباقات المركبات الصحراوية الخفيفة”.

الراجحي يحتل المركز الـ15 بمنافسات رالي داكار 2021:

وكان السائق السعودي يزيد الراجحي أنهى منافسات الرالي محتلًّا المركز الـ15 في الترتيب العام.

وعلق الراجحي قائلًا: “الحمد لله انتهينا من الرالي في المركز الـ15 بالترتيب العام رغم التحديات الكبيرة التي واجهتنا، إنجاز بصراحة الحمد لله وقدمنا كل ما نستطيع وزيادة”.

وتألق الراجحي بشكل لافت في منافسات الرالي، ونجح في تصدر المرحلتين السابعة والعاشرة، ليكون أول سائق سعودي يفوز بمرحلة من السباق “فئة السيارات”، على أرضه وبين جماهيره.

هانسل بطلًا للمرة الثامنة بتاريخه:

ونجح السائق الفرنسي المخضرم بيتر هانسل في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات، للمرة الثامنة في تاريخه بهذه الفئة والـ14 في تاريخ مشاركاته بالسباق العالمي.

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا، بلقب رالي داكار 2021 في فئة الدراجات النارية، وذلك بعد تصدره للتصنيف العام في السباق العالمي مع نهاية منافسات المرحلة الـ12 اليوم.

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