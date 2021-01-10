الأمريكيون يطالبون بعزل ترامب قبل تولي بايدن الرئاسة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتقد غالبية الأمريكيين أنه يجب عزل دونالد ترامب من السلطة قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين ليحل محله، وفقًا لاستطلاع نُشر اليوم الأحد.

وحسبما أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية، وفي الاستطلاع الذي أجرته ABC News وIpsos، قال 56% من المستطلعين: إنه يجب عزل ترامب قبل يوم التنصيب، 20 يناير.

عزل ترامب:

وحمّل عدد بلغت نسبته 67%، ترامب مسؤولية أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي هذا الأسبوع والتي خلفت خمسة قتلى.

واقتحم عدد كبير من الأشخاص الكونجرس، الأربعاء الماضي، في حادثة تحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة بتوجيهات من ترامب.

وتوفي ضابط شرطة في الكونجرس، بعد أن صدمته طفاية حريق، وتم إطلاق النار على أحد مؤيدي ترامب وقتل من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وتم إجراء اعتقالات متعددة، بما في ذلك رجال أحضروا أسلحة نارية ومتفجرات إلى واشنطن.

ويستعد النواب الديمقراطيون لتقديم مواد مساءلة يوم الاثنين، متهمين ترامب بـ”تعريض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها لخطر شديد”.

وستكون هذه ثاني محاكمة لعزل ترامب بعد أن نجا من المحاولة الأولى العام الماضي، عندما تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ولم يتم عزل أي رئيس من منصبه عن طريق المساءلة من قبل في الولايات المتحدة، كما لم يتم عزل أي رئيس مرتين.

ملاحقات قضائية بالانتظار:

على الرغم من أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أشار إلى أن محاكمة ثانية لترامب قد تحدث بعد 20 يناير، يوم التنصيب، ورد أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يستعد للدفاع القانوني.

ودعا بعض الجمهوريين ترامب إلى الاستقالة لصالح نائب الرئيس مايك بنس، وبالتالي تكرار قرار ريتشارد نيكسون تسليم السلطة إلى جيرالد فورد في عام 1974، ويقال: إن الرجلين لم يتحدثا منذ أحداث الشغب في الكابيتول.

ويبدو أن مثل هذه الخطوة غير محتملة. يجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ لمساءلة الرئيس وعزله.

على الرغم من أن ليزا موركوفسكي من ألاسكا قالت: إن ترامب يجب أن يرحل، وبن ساسي من نبراسكا وبات تومي من ولاية بنسلفانيا أشاروا إلى ضرورة عزله، فإن مثل هذه الأغلبية تبدو غير مؤثرة بشكل كافٍ.

وإذا لم يستقيل ترامب من نفسه أو حصل على عفو من بايدن، فسيكون عرضة للملاحقة القضائية الفيدرالية بعد ترك منصبه.

وقال أغلبية المستقلين السياسيين والذين لا يتبعون فصيلًا سياسيًّا سواء جمهوري أو ديمقراطي ونسبتهم (58%): إن ترامب عليه أن يرحل.

وعندما سئلوا عما إذا كانوا يثقون في بايدن لحماية الديمقراطية الأمريكية، قال 94% من الديمقراطيين: إنهم يثقون، لكن في علامة على الانقسام الحزبي الذي لم تتعمق إلا بعد أربع سنوات من حكم ترامب، وافق 14% فقط من الجمهوريين.

في حديثها إلى صحيفة الغارديان يوم السبت، أشارت عالمة النفس والمؤلفة، ماري ترامب، وهي أحد أقرباء الرئيس الأمريكي، إلى الثمن السياسي الذي قد يدفعه الجمهوريون لعدم اتخاذ أي إجراء.

وأضافت: “في أقل من أسبوعين، لن يكون لدى ترامب المكتب البيضاوي لحمايته من الدعاوى القضائية والإفلاس وقرارات الاتهام الجنائية”.

وسعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هذا الأسبوع للحصول على تأكيدات من قائد الجيش الأمريكي بأن ترامب لن يتمكن من الوصول إلى الشفرات النووية.

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