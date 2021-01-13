الأهلي على بُعد خطوة من ضم جمال بلعمري

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة من حسم صفقة مدافع ليون الفرنسي، الجزائري جمال بلعمري، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

جمال بلعمري يقترب من الأهلي

وكان يلعب جمال بلعمري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الموسم الرياضي الماضي قبل أن يفسخ تعاقده معه، وينضم إلى ليون الفرنسي بداية الموسم.

ويسعى النادي الأهلي لضم جمال بلعمري، إلا أن ما يعيق عملية انتقاله، هو وجود بند يلزم المدافع الجزائري بدفع مبلغ 2.5 مليون ريال لنادي الشباب، حال عودته ولعبه في فريق بالدوري السعودي، وذلك وفقًا لمصادر موقع “جول”.

وتواصلت إدارة النادي الأهلي، مع نظيرتها في الشباب برئاسة خالد البلطان، من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتقال بلعمري إلى صفوفه، حيث عرض التنازل عن لاعبه سلطان مندش كجزء من صفقة انضمام المدافع الجزائري للراقي.

وأضافت المصادر: “ومازال مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع الشباب، بشأن ضم جمال بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط دفاع الفريق الذي يعاني خلال الفترة الماضية”.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر يواجه الراقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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