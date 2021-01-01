الأهلي يحسم أول صفقة شتوية له

المواطن - محمد سمعه

حسم الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، أول صفقة لـ الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت القناة الإخبارية أن المدافع المصري محمود حمدي “الونش” مدافع الزمالك المصري وافق على الانضمام للراقي في انتقالات يناير الجاري ليكون اللاعب أول صفقة يحسمها الراقي في انتقالات الشتاء الحالية.

الونش سينتقل لـ الأهلي على سبيل الإعارة:

وسوف يستفيد الراقي من المدافع الونش على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

بطولات الونش مع الزمالك:

يذكر أن الونش ومنذ انضمامه للزمالك قادمًا من فريق طلائع الجيش المصري، نجح في الفوز بلقب كأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرتين وكأس الكونفيدرالية الإفريقية مرة وبطولة السوبر الإفريقي في مناسبة واحدة مع فريق الزمالك.

ولعب محمود حمدي الونش مع نادي الزمالك 135 مباراة نجح خلالهم في إحراز 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن حمدي الونش ثاني لاعب من الزمالك على رادار الراقي بعد الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

شارك الخبر