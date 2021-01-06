الأهلي يسعى لضم مدالله العليان

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، لضم مدالله العليان من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يستهدف ضم مدالله العليان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من انتقادات خاصة بسبب مستواه في الجانب الدفاعي، الأمر الذي تسبب في إهدار العديد من النقاط السهلة، ما دفع الإدارة للتفكير في التعاقد مع مدالله العليان.

وتقدمت إدارة الأهلي بعرض رسمي إلى الهلال من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيمن مدالله العليان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الحالي، مع وجود بند يسمح بشراء عقده نهائيًا بعد فترة الإعارة، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع العليان صاحب الـ26 عامًا، في يناير 2020، قادمًا من التعاون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، وشارك في 4 مباريات مع الزعيم هذا الموسم بمعدل 211 دقيقة.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون بثلاثية دون رد في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة القادسية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل مرة واحدة، وخسر 3 مواجهات.

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