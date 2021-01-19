الأهلي ينتفض بثلاثية ضد أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستعادة الراقي لنغمة الانتصارات بثلاثية دون رد.

الأهلي ضد أبها:

وبدأت مباراة الأهلي ضد أبها التي أُقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، ونجح السوري عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة فقط.

ولعب لوكاس ليما كرة قوية لتصطدم بالمدافعين، وتعود إلى السومة الذي سددها بقوة ليهز شباك أبها بالهدف الأول، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني عند الدقيقة 14، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وانفرد بالمرمى.

الراقي يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الراقي قبل أن يتعرض حارسه محمد الربيعي لإصابة، ولم يستطع استكمال مباراة الأهلي ضد أبها ليُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 73، ويُشارك ياسر المسيليم بدلًا منه.

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل الهدف الثالث لصالح الراقي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة الأهلي ضد أبها بتحقيق كتيبة المدرب فلادان ميلويفيتش لفوز هام بثلاثية نظيفة.

وبعد مباراة اليوم، رفع الراقي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 20 نقطة في المركز الثامن.

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