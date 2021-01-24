الأهلي يُسقط الاتفاق ويتقاسم الصدارة مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول في الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب نادي الاتفاق بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتفاق:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز هدف في شباك الآخر؛ بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني عاد الراقي وأحرز الهدف الأول عبر مدافعه محمد آل فتيل بالدقيقة الثامنة والخمسين بطريقة جميلة.

وبعد ذلك نجح الاتفاق في إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء عبر اللاعب التونسي نعيم سليتي بالدقيقة التسعين بعد خطأ قاتل من الحارس محمد العويس حارس الراقي.

ورفض الأهلي الاستسلام، حيث أحرز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب سلطان مندش بالدقيقة التسعين بعد تمريرة أرضية متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب.

الراقي يشارك الهلال في الصدارة:

ونجح الراقي في الحفاظ على فوزه ليصل للنقطة رقم 29 ويشارك الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الهلال والفيصلي غدًا الاثنين.

بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

يذكر أن النصر كان تعادل مع الاتحاد بهدف لكل فريق، بينما فاز الرائد على نادي الفتح بنتيجة هدفين دون رد، وتعادل أبها مع نادي القادسية بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان عمر السومة غاب عن النادي الأهلي في لقاء الاتفاق بسبب الإصابة، حيث يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام.

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