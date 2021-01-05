الإعلان عن حكام الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث يُقام 5 مباريات اليوم.

مباريات اليوم في الجولة الـ13

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة النجوم والدرعية، ويلعب بعد ذلك الشعلة مع العدالة، ويُلاقي الفيحاء فريق البكيرية، ويلعب الجبلين ضد الحزم، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل نظيره أُحد.

دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة النجوم والدرعية في دوري الدرجة الأولى، بندر القحطاني، ويُعاونه عبدالله آل عجيم وأحمد والدعاني، وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الشعلة والعدالة، سامي الجريس، ويُساعده ناصر الفايدي وحسام الحبيب، والحكم الرابع حسن الحبيب.

ومن المُقرر أن يُدير عبدالله العويدان مباراة الفيحاء والبكيرية، ويُعاونه حزما العمري وحامد الأحمري، والحكم الرابع محمد العمري، فيما يقود عبدالله الشهري، لقاء الجبلين والحزم، ويُساعده بليغ آل رمضان وحسن آل سلام، ونادر الحربي حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم مشعل الشهري مباراة الساحل وأُحد، ويُساعده عبدالرحمن الأسمري وسعيد آل مهدي، وعبدالله زربان حكمًا رابعًا، ويُدير مشاري الشمري مواجهة عرعر والخليج، ويُعاونه سعد الدهلاوي وعبدالله آل مداد، والحكم الرابع فهد الهذيلي.

وعُين عبدالله الخربوش حكمًا لمباراة الطائي ونجران، ويُساعده محمد المطرودي وسامي العرفج، وعبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، ويُدير سلطان العكيري لقاء الثقبة وهجر، ويُعاونه محمد الونيان ورائد الرميثي، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا.

وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا لمباراة النهضة والجيل ويُساعده سامي الحركان ومحمد عسيري، وسيكون ميثم جاسم الدليم حكمًا رابعًا، ويقود فريح الجلعود مواجهة جدة والكوكب، ويُعاونه حسين البراهيم وميثم علي الدليم، وحيدر الشريد حكمًا رابعًا.

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