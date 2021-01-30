الإمارات تجيز منح الجنسية لهذه الفئات

المواطن - متابعة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.

توجيهات رئيس الإمارات

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في تويتر اليوم: “بتوجيهات من رئيس الدولة.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

الهدف من التعديلات القانونية

وأضاف: “الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.

وتابع: “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.

معايير واضحة لكل فئة

وكشف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه تم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. مضيفا “سيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.

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