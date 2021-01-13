الإنتر يعبر فيورنتينا ويضرب موعدًا مع ميلان في دور الثمانية

المواطن - محمد سمعه

عبر الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس إيطاليا، وذلك بعد الفوز قبل قليل على حساب فريق فيورنتينا بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من البطولة.

الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الإنتر الذي سعى لإحراز الهدف الأول وقتل المباراة مبكرًا لصالحه.

وبعد محاولات عديدة، تمكن اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من إحراز الهدف الأول لـ الإنتر من ركلة جزاء بالدقيقة الأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الإنتر بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا:

وفي الشوط الثاني، كثف فريق فيورنتينا من محاولاته الهجومية لينجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب كريستيان كوامي بالدقيقة الـ58 من عمر المباراة.

ولم يفلح الإنتر في إضافة الهدف الثاني ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وبعد معاناة تمكن إنتر ميلان من إضافة الهدف الثاني عبر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالدقيقة الـ119 من عمر الشوط الإضافي الثاني، ليعبر الإنتر إلى دور الثمانية ويواجه الروسونيري.

وستقام المباراة بين الإنتر والروسونيري في ديربي الغضب بـ كأس إيطاليا يوم 27 يناير الجاري.

ويواجه نابولي حاليًّا فريق إمبولي في الكأس، بينما يلعب يوفنتوس مع جنوى مساء اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وكان ميلان صعد لربع نهائي كأس إيطاليا على حساب نادي تورينو بركلات الجزاء الترجيحية.

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