الاتحاد الآسيوي يستحدث جوائز اختيار الجمهور لعام 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استحداث جوائز جديدة لأفضل اللاعبين خلال منافسات عام 2020، وستكون من اختيار الجمهور.

الاتحاد الآسيوي يكشف تفاصيل الجوائز الجديدة

وأطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تُنظم على 4 فئات وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 يناير.

ولفت إلى أن جوائز خيارات الجمهور لعام 2020 ليست بديلًا للجوائز السنوية، ولكنها تشكل فرصة للجماهير المتحمسة من أجل المشاركة في تحديد أفضل نجوم القارة، في حين تتحدد النسبة المتبقية 40% من قبل فريق من الخبراء المستقلين بكرة القدم الآسيوية.

وأضاف التقرير: “وعلى عكس الاستفتاءات الأخرى في الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن نتائج جوائز خيارات الجمهور لعام 2020 ستبقى سرية حتى يوم 24 يناير، عندما يتم الإعلان عن الفائزين”.

فئات الجوائز

وكشف الاتحاد القاري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن الفئات المنافسة، وهي؛ أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قوائم المرشحين في كل فئة وفتح باب التصويت وفق التالي؛ أفضل لاعب شاب، غدًا الأربعاء، أفضل لاعبة، يوم الأحد المقبل، أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، الأربعاء 14 يناير، وأفضل محترف خارج القارة، الأحد 17 يناير.

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