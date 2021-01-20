الاتحاد يطلب نقل مباراته ضد النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رغبتها في نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يطلب نقل المباراة إلى الشرائع

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن إدارة العميد طلبت من رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الاتحاد ضد النصر في الجولة الـ15 إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة “الشرائع”.

وجاء طلب إدارة الاتحاد بعد إغلاق مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بسبب أعمال الصيانة، حيث تُفضل خوض مواجهة النصر في الشرائع بدلًا من الملعب الرديف بالجوهرة.

وأضافت المصادر: “اشترطت الرابطة موافقة الناديين على خوض المباراة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى الاتفاق على تقديم المباراة يومًا واحدًا بحكم انشغال ملعب الشرائع بمباراة الوحدة والشباب في اليوم ذاته”.

دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز على نظيره العين بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مرسول بارك، ويطمح العالمي لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

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