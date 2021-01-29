الاتفاق الأكثر تسديدًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز خلال منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق الأكثر تسديدًا

وعلى الرغم من تراجع أداء الاتفاق بقيادة مدربه خالد العطوي في بعض المباريات، إلا أن المستوى تطور كثيرًا بعد ذلك، كما أنهى منافسات الدور الأولى متصدرًا قائمة أكثر الفرق تسديدًا، بعدما قام بـ245 تسديدة.

ويستعد فارس الدهناء لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العميد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، قبل مباراة الاتفاق ضد الاتحاد غدًا، فيما يقع فارس الدهناء في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

الأكثر تسديدًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر الفرق تسديدًا خلال منافسات الدور الأول من البطولة، وجاء الاتفاق في الصدارة، ثم نادي النصر في المركز الثاني بـ240 تسديدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المركز الثالث في القائمة بـ219 تسديدة، وبفارق تسديدة واحدة عن فريق الهلال، فيما يتواجد نادي الفتح في المركز الخامس، بعدما قام بـ217 تسديدة في الدور الأول.

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