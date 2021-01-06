الانضباط تُغرم القادسية 10 آلاف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوبتها ضد نادي القادسية بسبب مباراته أمام الرائد.

الانضباط تُعاقب القادسية

وأشارت إلى أن الفريق القدساوي تأخر في النزول إلى أرض الملعب خلال أحداث الشوط الثاني من مباراته أمام الرائد، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المباراة، في مخالفة للمادة 62 من اللائحة.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي القادسية بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

دوري محمد بن سلمان

وتعادل الفريق القدساوي ضد نظيره التعاون في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة التعاون، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويحتل الفريق القدساوي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مثلها، وخسر 5 لقاءات حتى الآن.

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