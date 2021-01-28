البارشا ينتفض ويفوز في مباراة برشلونة وفاييكانو بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في دور ثمن النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا بفوز البارشا بنتيجة هدفين لهدف وعبوره إلى دور ربع النهائي.

أحداث مباراة برشلونة وفاييكانو

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كان فريق رايو فاييكانو المبادر بالتسجيل ليفتتح أهداف المباراة عبر اللاعب فيران توريس بالدقيقة الـ64.

ولكن انتفض فريق برشلونة بعد ذلك ليسجل هدف التعادل بالدقيقة السبعين عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وواصل برشلونة ضغطه على أمل إضافة الهدف الثاني، حتى تمكن البارشا من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج بالدقيقة الحادية والثمانين.

وأُقيم مساء أمس الأربعاء مع مباراة برشلونة وفاييكانو، مباراتي إشبيلية وفالنسيا، وألميريا ضد أوساسونا حيث عبر كل من إشبيلية وألميريا إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد المباراة المقبلة للبارشا في الليجا

يذكر أن نادي برشلونة سيواجه فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني مساء يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة.

وستُقام مباراة البارشا ضد بيلباو على ملعب الكامب نو معقل برشلونة في إقليم كتالونيا.

وكان برشلونة خسر لقب السوبر الإسباني مؤخرًا لصالح فريق أتلتيك بيلباو في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم 17 يناير الجاري، حيث فاز بيلباو بثلاثية مقابل هدفين.

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