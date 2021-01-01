التشهير بمواطن ومقيم بسبب التستر في تجارة الأقمشة بالرياض

المواطن - الرياض

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المتستر يدعى سعود بن عايد لهد العنزي، من مدينة الرياض، ويعمل في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة.

ولفتت إلى أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض تجاه المتستر هي، غرامة مالية وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة المهنة، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما عاقبت المحكمة المتستر عليه بإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل مع نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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