التعادل السلبي يحسم قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

انتهت قمة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادل سلبي محبط للفريقين.

ليفربول ومانشستر يونايتد:

وبدأت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد باستحواذ شبه كامل للريدز خلال أول ربع ساعة، وجاءت المحاولة الأولى من روبرتسون عند الدقيقة 15 عندما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

ومرر نجم الريدز، ساديو ماني كرة لزميله فيرمينو على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 17، إلا أنه سدد الكرة بعيدًا، وتابع محمد صلاح كرة مبعدة من دفاع الشياطين الحمر، وسدده بقوة، إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

واستمرت محاولات الريدز لهز الشباك في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وأطلق شاكيري تسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 26، ولكنها مرت بجوار القائم، وكاد نجم الشياطين الحمر، برونو فرنانديز أن يهز الشباك، بعدما نفذ مخالفة مرت بجوار القائم.

ورد محمد صلاح سريعًا، حيث وصل إلى منطقة الجزاء، ومرر الكرة لزميله فيرمينو الذي سدد كرة أرضية، ولكن دي خيا أمسكها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

محاولات مستمرة لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق أرنولد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 55، ولكن دي خيا أمسكها، وظهر مانشستر يونايتد هجوميًّا عند الدقيقة 65 بتسديدة من برونو فرنانديو، إلا أن أليسون أمسك الكرة.

وواصل برونو محاولاته ولعب عرضية عند الدقيقة 71، لعبها بول بوغبا برأسية، ولكن أليسون تصدى لها بسهولة، قبل أن يهدر الشياطين الحمر فرصة أخرى محققة عند الدقيقة 75، بعدما لعب شاو كرة عرضية سددها فرنانديز أرضية، إلا أن الحارس تألق وأبعدها.

واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك في الدقائق المتبقية، أملًا في خطف الثلاث نقاط، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في تسجيل أي هدف، لتنتهي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل نتيجة 0/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد ليستر سيتي في الوصافة بـ35 نقطة.

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