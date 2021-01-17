الجمارك تضبط الشبو المخدر داخل حقيبة في مطار الملك خالد

المواطن - الرياض

أحبطت الجمارك السعودية محاولتي تهريب 15,049 جرام من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي.

#ارقد_وآمن | الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب 15,049 جرام من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر. pic.twitter.com/1YsbuCmD3N — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) January 17, 2021

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه عُثر على المادة المخدرة مخبأة داخل حقائب سفر.

ونشرت مقطع فيديو يبين عملية ضبط مادة الشبو، والتي كانت موجودة داخل أكياس بلاستيكية داخل حقيبة أحد الركاب.

ما هو مخدر الشبو؟

ومخدر الشبو أحد المخدرات المصُنعة التي انتشرت مؤخرًا، وينتمي إلى فئة الأمفيتامينات التي تسبب نشاط الجهاز العصبي، فهو عبارة عن بلورات زجاجية يتم طحنها وتعاطيها عن طريق الحقن أو التدخين، ويعتبر أكثر المخدرات المنتشرة فتكًا وإدمانًا، ويسبب أمراض نفسية تصل إلى حد الجنون.

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