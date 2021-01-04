الحائلي يشكر الحد البحريني بسبب برونو هنريكي

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على توجيه الشكر لنظيره في نادي الحد البحريني؛ لدعمه اللاعب البرازيلي برونو هنريكي.

الحائلي يشكر الحد البحريني:

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الحائلي قدم الشكر لإدارة نادي الحد البحريني بعدما سمح للاعب العميد برونو هنريكي بالمشاركة في تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود إلى السعودية.

ووصل البرازيلي برونو هنريكي إلى السعودية، مساء الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق رحلات الطيران، وسيسعى الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي لتجهيزه، من أجل الدفع به في المباريات المقبلة؛ نظرًا لأهميته مع الفريق.

وغاب برونو هنريكي عن الاتحاد مؤخرًا، بعدما وصل إلى البحرين، قادمًا من البرازيل، وتعذر قدومه إلى السعودية بعد إيقاف رحلات الطيران لمدة أسبوع، قبل أن يمتد لأسبوع آخر، لينخرط في تدريبات الحد للحفاظ على حالته البدنية والفنية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على الباطن في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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