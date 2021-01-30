الحالات الحرجة 352 والرياض تتصدر إصابات كورونا بـ105 حالات

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (293) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (359.299) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2.142) حالة من بينها (352 ) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (367.813) حالة، توفي منهم (6.372) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (270 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

الرياض 105 حالات، الشرقية 66، مكة المكرمة 40، المدينة المنورة 16، عسير 9، الباحة 8، القصيم 6.

بينما سجلت الحدود الشمالية 6 حالات، حائل 4، نجران 3، الجوف 3، تبوك 3، بينما سجلت جازان حالة واحدة.

مواجهة فيروس كورونا

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جدد التأكيد على أهمية مواجهة تحدي كورونا من خلال التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم زيادة الإصابات مجددًا.

جدولة لقاح كوفيد 19

وكانت وزارة الصحة أمس أوضحت أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى، وعزت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها نظرًا لاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قِبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

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