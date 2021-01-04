الحرس الثوري يحتجز سفينة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز

المواطن - متابعة

احتجزت قوات إيرانية، اليوم الاثنين، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري احتجاز الناقلة، على خلفية مخالفتها “للقوانين البيئية البحرية”، بحسب زعمه.

وأفاد في بيان نشره موقعه الإلكتروني “سباه نيوز”، عن إقدام قوته البحرية صباح اليوم على “توقيف سفينة مملوكة لكوريا الجنوبية”، بحسب “العربية”.

كما نشر الموقع صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة وإلى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

لكن الحرس لم يحدد مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم “هانكوك تشيمي”، مشيرًا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من “المواد الكيميائية النفطية”.

إلى ذلك، أوقف طاقم السفينة المؤلف من كوريين وإندونيسيين وفيتناميين وآخرين من ميانمار، وفق البيان الذي لم يحدد عددهم أو تفاصيل بشأنهم.

يشار إلى أنه سبق للقوات البحرية الإيرانية أن اعترضت أو أوقفت سفنًا كانت تعبر في الخليج. ومن أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة “ستينا أمبيرو” التي ترفع علم المملكة المتحدة في تموز/ يوليو 2019. وأوقفت السفينة لاتهامها بصدم مركب صيد، وتم تركها بعد نحو شهرين.

شارك الخبر