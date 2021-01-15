الحصيني : اليوم بداية الشبط انتظروا مقرقع البيبان

المواطن - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني إن اليوم الجمعة 1442/6/2هـ هو بداية موسم الشبط والذي يبلغ عدد أيامه 26 يومًا، وتبدأ في 15 يناير من كل عام ويسمى في الخليج ببرد البطين ونجومه اثنان هما النعائم والبلدة ومدة كل نجم 13 يومًا.

حالة الطقس في الشبط

وتابع أن النجم الأول وهو النعائم يزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي، لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودته، بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره، موضحًا أنه في الطالع الرابع من الشتاء تبدأ النخيل البواكير في الطلوع يقال: “إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقصر النهار للصائم، وكبرت العمائم، وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم”.

ظاهرة الصقيع

وأضاف: تظهر بالشبط ظاهرة الصقيع في المملكة، خاصة في الشمالية والوسطى وأحيانًا الجنوبية منها، إذا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري تسمى الشبط عند العامة “مقرقع البيبان” وتقول العامة إنّ المربعانية توصي الشبط “أنا مريت ولا ضريت، عليك باللي أكله دويف، ووقوده ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر ووقوده سمر”.

وتوقع الحصيني خلال الـ36 ساعة القادمة – إن شاء الله – من صباح الجمعة 1442/6/2هـ حتى ليلة السبت أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق المدينة ومكة وحائل والشمالية والجوف وحائل والقصيم ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض وشمال الشرقية.

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