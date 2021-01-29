الحمدان وهورفات وكاسيو وتاوامبا الأفضل بيناير في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين “دوري محمد بن سلمان للمحترفين” عن فوز المدرب الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر بلقب أفضل مدرب في يناير، بينما فاز عبدالله الحمدان بلقب أفضل لاعب واعد، وحصل الحارس كاسيو أنجوس حارس التعاون على لقب أفضل حارس في الشهر.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” أن الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون حصد كذلك لقب أفضل لاعب في الدوري عن شهر يناير.

3 مباريات غدًا في دوري محمد بن سلمان:

من ناحية أخرى تنطلق منافسات الدور الثاني من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غد السبت، بـ3 مباريات، على أن تُستكمل مواجهات الجولة يوم الأحد.

وتبدأ مواجهات الجولة الـ16 عند الساعة 3:40 مساءً بمباراة الفيصلي ضد التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى عنابي سدير لاستعادة نغمة الانتصارات، فيما يطمح سكري القصيم في مواصلة النتائج الإيجابية.

ويلعب أبها ضد الشباب عند الساعة الرابعة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويسعى الفريق الأبهاوي لمواصلة تقديم الأداء الجيد والنتائج الإيجابية، فيما يطمح الليوث في خطف الثلاث نقاط والمنافسة على الصدارة. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر. وتُختتم مباريات الغد عند الساعة السادسة مساءً بمواجهة الاتفاق ضد الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويطمح فارس الدهناء في تكرار انتصاره على النمور، فيما يسعى العميد لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز. الاتحاد بالمركز الرابع: ويتواجد العميد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، قبل مباراة الاتفاق ضد الاتحاد غدًا، فيما يقع فارس الدهناء في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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