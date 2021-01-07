الخطوط القطرية تستأنف عددًا من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس عن استئنافها عددًا من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي، في ظل اتفاق الدوحة وجيرانها على إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2017.

وكتبت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس: بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبرغ عند الساعة 20.45 مساءً هذا اليوم السابع من يناير”.

في سياق آخر، بدأت مساء اليوم الخميس، إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي مع قطر، وفقًا لما أعلنته الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت الإخبارية نقلًا عن مراسلها إن تشغيل منفذ سلوى بشكل كامل مرتبط بإنهاء جميع الإجراءات.

يذكر أن منفذ سلوى هو النقطة الحدودية البرية للمملكة مع قطر، ويتبع جغرافيًا محافظة العديد في المنطقة الشرقية، ويبعد عن محافظة الأحساء قرابة 150 كم وعن الدوحة 90 كم.

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