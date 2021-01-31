السديس للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام: تقيدوا بالإجراءات الاحترازية

المواطن - مكة المكرمة

ألقى الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، كلمة توجيهية للمصلين والمعتمرين بـ المسجد الحرام حض خلالها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الرئيس العام يلقي كلمة توجيهية للمصلين والمعتمرين بـ #المسجد_الحرام ويحض على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/dyhiGQUWoc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) January 31, 2021

توجيهات من السديس:

وقال السديس في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إن التذكير لا زال قائمًا للتقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة؛ لإيجاد البيئة الصحية للعبادة والحرص على صحة المصلين.

كمامة وعدم التجمع:

وتابع أنه يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومنها عدم التجمع في الحرم والتباعد وارتداء الكمامة، مع التأكيد على التعاون مع رجال الأمن ورئاسة الحرمين لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (261) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (274) حالة.

حالات كورونا في السعودية:

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك الخبر