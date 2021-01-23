السعودية تدعم الجهود العالمية لإحياء السياحة ضمن رؤيتها 2030

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت وكالة الأنباء البرازيلية العربية دور السعودية في مجال السياحة، حيث قالت: إن المملكة تعتبر هذا المجال ركيزة تتماشى مع خطة إصلاح رؤية السعودية 2030.

وتسعى السعودية إلى أن تكون وجهة سياحية عالمية رائدة؛ بهدف استضافة 100 مليون زائر سنويًّا بحلول عام 2030.

جهود السعودية لإحياء السياحة:

وقد حضرت المملكة الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي رقم 113 لمنظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة (UNWTO)، واستعرض الاجتماع جهود المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في خدمة قطاع السياحة العالمي واستمرار تعافيه من أزمة فيروس كورونا، من خلال توحيد البروتوكولات التي تساعد على رفع القيود المفروضة على المسافرين ودعم المرافق السياحية في القطاع الخاص.

وأبرزت وكالة الأنباء البرازيلية العربية، تصريحات هيفاء الجديع، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة، حيث قالت: إن السعودية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وأشارت الجديع إلى أن المنظمة قررت افتتاح أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة السعودية الرياض، والذي سيبدأ العمل به هذا العام.

وأضافت أن المكتب الإقليمي سيكون عاملًا داعمًا ليس فقط لدول المنطقة، ولكن أيضًا لإفريقيا وآسيا، مؤكدة التزام السعودية بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز قطاع السياحة على المستويين الإقليمي والدولي.

كوجهة سياحية، تهدف السعودية إلى التركيز على الاستدامة، حيث ستساعد هذه القيمة المضافة في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.

جذب استثمارات جديدة:

وتهدف السعودية إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 220 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال سعودي (133.27 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2030 في السياحة.

وكان موقع ترافيل ديلي ميديا قد أبرز تصريحات وزير السياحة، أحمد الخطيب، والتي جاء فيها أن المستثمرين حريصون على الاستثمار في قطاع السياحة والمستفيد الأول هو القطاع الخاص.

وأكد الوزير أنه على وزارة السياحة أن تقطع شوطًا طويلًا في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه متفائل بقطاع السياحة للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، حيث ركزت رؤية 2030 عليه ووضعت الخطط اللازمة.

وبين أن قطاع السياحة يشكل 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السعودية، وتهدف الوزارة إلى رفعه إلى 10 في المائة، ويساهم قطاع السياحة بنسبة 4% من إجمالي العمالة في السعودية.

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