السعودية تصمم أسرع حلبة سباق في جدة من أجل فورمولا ون

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيقام سباق الفورمولا ون الجديد في السعودية مؤقتًا فقط على حلبة شارع جدة، حسبما ذكر موقع جراند بي إكس، والمختص بآخر أخبار الفورمولا ون.

أسرع حلبة في جدة:

وانضمت السعودية إلى تقويم الفورمولا ون في شهر ديسمبر الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون في المملكة أنهم يعملون على تصميم أسرع حلبة في المدينة، بالتعاون مع هيرمان تيلك، مصمم الحلبات الشهير.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية: “بعض مسارات المدينة ليست مثيرة للغاية، وفكرتنا هي بناء مشروع كبير، عبارة عن مدينة كبيرة لرياضة السيارات، ونخطط لإكماله بحلول نهاية عام 2023، وإتمام كل شيء في عام واحد”.

وتستضيف السعودية منافسات سباق الفورمولا ون في جدة شهر نوفمبر عام 2021، لتنضم إلى قائمة الدول التي احتضنت سباقات بطولة العالم.

حدث عالمي فريد:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أعلن في وقت سابق عن استضافة المملكة لمنافسات السباق بشكل رسمي خلال مؤتمر الإعلان عن الحدث العالمي الفريد.

وسيشارك في السباق 10 فرق وهم: “ويليامز، مرسيدس، ريد بول، رينو، ماكلارين، راسينج بوينت، هاس، ألفا تاوري، ألفا روميو، فيراري”.

أما مراحل السباق فتتكون من 5 مراحل وهي: “التجارب الأولى، التجارب الثانية، التجارب الثالثة، تجارب تأهيلية لتحديد خط الانطلاق، السباق النهائي”.

وستنطلق التجارب الأولى والثانية أيام الجمعة، أما سباق التجارب الثالثة والتأهيلية يوم السبت، والسباق النهائي يُقام يوم أحد، ويصعد على المنصة للتتويج أول 3 فائزين بعد كل سباق.

واستطاعت المملكة بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي يعد السباق الأغلى قيمة في العالم.

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