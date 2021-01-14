السماح بتناول الديدان كوجبة غذائية للبشر في أوروبا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيتم السماح للبشر بوضع الديدان على قوائم طعام العشاء في أوروبا واعتبارها وجبة غذاء للبشر خلال الفترة المقبلة.

وحسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، ستكون الديدان الطحلبية، وهي يرقات خنفساء وليست ديدانًا بالفعل مكوِّنًا غذائيًا للبشر.

وتعتبر الديدان الطحلبية هي أول حشرة تمت الموافقة عليها للاستهلاك البشري من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA).

تناول الديدان سيصبح مسموحًا

ويمهد هذا الأمر الطريق لاستخدام اليرقات الصفراء كاملة وتجفيفها في الكاري والوصفات الأخرى وكدقيق لصنع البسكويت والمعكرونة والخبز.

وتعتبر تلك اليرقات غنية بالبروتين والدهون والألياف، ومن المرجح أن تكون الأولى من بين العديد من الحشرات التي تظهر على الأطباق الأوروبية في السنوات القادمة.

وكانت الديدان الطحلبية هي أول حشرة يتم تقييمها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي بموجب وجبة جديدة ستكون على مائدة طعام البشر.

الحشرات الصالحة للأكل

وقال عالم الغذاء إرمولاوس فيرفريس في الهيئة العامة للرقابة المالية: “هناك اهتمام كبير من المجتمع العلمي وكذلك صناعة الأغذية بقطاع الحشرات الصالحة للأكل”.

ويستمتع الناس في كثير من أنحاء العالم – بما في ذلك أجزاء من إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا – بتناول الحشرات.

وبمجرد أن تصادق المفوضية الأوروبية على موافقة الهيئة الأوروبية للرقابة المالية، ستصبح مثل هذه الأطعمة متاحة في أوروبا.

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