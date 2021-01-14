الشباب يتجاوز العين بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العين ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الليوث لفوز هام بثلاثية دون رد.

شوط أول سلبي

وبدأت المباراة التي أُقيمت على استاد مديمة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة بشكل سريع، وضغط لاعبو الليوث منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك أصحاب الأرض.

واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم ينجح اللاعبون وسط تألق من لاعبي الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العين ضد الشباب بالتعادل بدون أهداف.

الشباب ينتفض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو الليوث ونجح كريستيان جوانكا في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة رأسية رائعة من عبدالله الحمدان.

وسيطر الليوث على اللعب بعد هدف جوانكا، واستمرت محاولاتهم، قبل أن يمرر نواف العابد كرة مميزة للاعب عبدالله الحمدان ليسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 80.

ونجح جوانكا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة العين ضد الشباب بفوز الليوث بنتيجة 3/0.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط في المركز الـ15.

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