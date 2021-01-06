الشباب يُنافس الهلال على ضم كوستا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المهاجم الإسباني دييغو كوستا في طريقه إلى الاحتراف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.

اهتمام سعودي بالتعاقد مع كوستا:

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد أعلن مؤخرًا عن فسخ عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، دييغو كوستا والذي كان يمتد حتى 30 يونيو 2021، بناء على طلب اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار موقع Foot Mercato الفرنسي، إلى أن نادي الشباب أبدى هو الآخر اهتمامه بالحصول على خدمات كوستا صاحب الـ32 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط هجومه.

وسبق أن ارتبط اسم المهاجم الإسباني بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد مباشرة، وأكد مصدر في النادي لـ”كووورة”، رغبة الجهاز الفني في ضمه.

الهلال والشباب في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مواجهة واحدة.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات، والتعادل 4 مرات، والخسارة في مباراتين.

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