الشباب يُنهي تعاقده مع كايشينيا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الثلاثاء، عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بيدرو كايشينيا.

كايشينيا يرحل عن الشباب:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة وجهت الشكر للبرتغالي كايشينيا على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وكلفت مدرب درجة الشباب، الإسباني كارلوس هرناندز بقيادة الفريق الأول بدلًا منه.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع كايشينيا، صاحب الـ50 عامًا، في الصيف الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وذلك بعد رفض لويس غارسيا تمديد عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تراجع نتائج الليوث:

وجاء رحيل كايشينيا بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليودع البطولة بنتيجة 4/ 3 بمجموع المباراتين، ويهدر فرصة التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

ويُعاني الليوث من تذبذب المستوى والنتائج، وفرط في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من الفوز 5 مرات، والتعادل 4 مرات، وخسارة مباراتين.

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