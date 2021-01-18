الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد لقاح فايزر

المواطن - الرياض

قالت قناة العربية إن وزارة الصحة السعودية اعتمدت لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد نجاح لقاح فايزر.

لقاح كورونا في السعودية

وبدأت السعودية منذ منتصف الشهر الجاري في تسجيل طلبات الحصول على لقاح فايزر بعد تسجيله واعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء.

وحتى يوم أمس قارب عدد من تلقوا اللقاح حوالي 300 ألف شخص فيما أشار متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى أنه لم يتم رصد أية أعراض غير متوقعة عليهم حاثًا الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

أهلية الحصول على اللقاح

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

حالات كورونا في السعودية

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (170) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365099) حالة، من بينها (1922) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (317) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (161) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356848) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6329) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا، فيما تم إجراء (45064) فحصًا مخبريًا جديدًا.

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