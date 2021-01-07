الصحة توضح الفرق بين السلالة الجديدة لـ كورونا والطفرة الجينية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة الفرق بين السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والطفرة الجينية.

السلالة : هي تحور جيني كبير نتج عنه جيل جديد من الفيروس يختلف عن السلالة الموجودة والمنتشرة حاليًا.

الطفرة الجينية: وهو المصطلح الصحيح حيث إن الطفرات الجينية التي طرأت على الفيروس في بريطانيا نتج عنها “نسيلة” جديدة مختلفة عن المنتشرة في بقية العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أنه تم رصد 10 حالات لفيروس ‎كورونا المتحور في ‎المملكة وتماثلوا للشفاء جميعًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، واللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وأشار متحدث الصحة إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.

وتابع العبدالعالي أنه لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

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