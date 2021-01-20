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الصحة: جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى
بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم

الصحة: جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى

2021/01/20
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة: جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى وزارة الصحة
المواطن - الرياض
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1 حالات كورونا في السعودية:
2 إجمالي الحالات المؤكدة:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-19) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”.

وأوضحت وزارة الصحة أن إعادة جدولة إعطاء اللقاح تأتي بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح؛ بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

حالات كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية اليوم بعد تسجيل (238) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (173) حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات.

إجمالي الحالات المؤكدة:

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (365563) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (357177) حالة.

 

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الصحة

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