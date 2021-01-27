العثور على قنبلة في مصنع لقاح أكسفورد ببريطانيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عُثر على طرد مشبوه بالقرب من مصنع إنتاج لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا، وقد تم استدعاء فرقة المتفجرات لفحصه، حيث يشتبه أنه قنبلة.

ووضع رجال الشرطة طوقًا بالقرب من مصنع ووكهارت في ريكسهام، شمال ويلز، وطُلب من الجمهور الابتعاد، كما تم استدعاء وحدة عسكرية للتخلص من الطرد الذي يشتبه بأنه قنبلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد زار مصنع ووكهارت الذي يعمل على إنتاج لقاح أكسفورد وأسترا زينيكا، حيث يمتلك القدرة على إنتاج نحو 300 مليون جرعة من اللقاح سنويًا، وقد دخل اتفاقية مع الحكومة البريطانية في أغسطس للمساعدة في تحضير اللقاح وتوزيعه.

الجاني يعارض خطط لقاح أكسفورد

وقال متحدث باسم شرطة شمال ويلز: نتعامل حاليًا مع الحادث في منطقة ريكسهام الصناعية، والطرق مغلقة حاليًا ونطلب من الجمهور تجنب المكان حتى إشعار آخر.

في بيان، قال مصنع ووكهارت: تلقينا هذا الصباح طردًا مشبوهًا إلى الموقع، تم إخطار جميع السلطات المعنية والتعامل معها على الفور، وبناءً على مشورة الخبراء، قمنا بإخلاء الموقع جزئيًا في انتظار إجراء تحقيق كامل.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث كان بمثابة تهديد بقنبلة من قبل مناهضي التطعيم وخطط توزيع لقاح أكسفورد.

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