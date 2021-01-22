العلي يُنقذ ميلويفيتش قبل مباراة الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

استعان المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش بأحد المهاجمين الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراته ضد الاتفاق.

ميلويفيتش يضم حسن العلي

وأشار الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ميلويفيتش ضم مهاجم شباب الأهلي، حسن العلي إلى التدريبات الجماعية، لتجهيزه لمباراة الاتفاق المقبلة.

وجاء قرار المدرب الصربي بضم حسن العلي إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة المهاجم الأساسي عمر السومة، وغيابه عن الأهلي لمدة 10 أيام، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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