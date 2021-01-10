الفارس الأبيض يُطارد الأهلي بعد الفوز في لقاء الزمالك ضد طلائع الجيش

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، بتحقيق الفارس الأبيض للفوز بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وكان الشوط الأول من المباراة بأداء هجومي قوي من قبل لاعبي الفارس الأبيض، حيث أحرزوا الهدف الأول عبر اللاعب يوسف أوباما من ضربة رأسية بالدقيقة السابعة عشر.

وواصل الفريق الأبيض سعيه لإضافة الهدف الثاني، حيث أهدر لاعب الزمالك إمام عاشور فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما ارتطمت كرته بالعارضة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وفي الشوط الثاني من لقاء الزمالك ضد طلائع الجيش، واصل الفارس الأبيض تألقه بكل قوة حتى سجل إمام عاشور الهدف الثاني بالدقيقة الخمسين من تصويبة نارية لم يتمكن حارس طلائع الجيش محمد بسام من صدها.

وفي ظل بحث طلائع الجيش عن إضافة الهدف الأول وتقليص الفارق، عاد إمام عاشور للتألق وسجل الهدف الثاني له والثالث للزمالك بالدقيقة الحادية والسبعين بعد تمريرة بكعب القدم من اللاعب أحمد سيد زيزو.

وانتهت مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة ليُصبح رصيده 13 نقطة في المركز الثاني خلف النادي الأهلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الفريق المصري البورسعيدي بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة من الدوري المصري، بينما يلعب الأهلي مع فريق الإنتاج الحربي.

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